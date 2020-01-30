Россия выступит в первом полуфинале "Евровидения-2020"

Согласно жеребьевке, которую провели организаторы конкурса, представитель России выступит в начале первого полуфинала "Евровидения-2020", которое в этом году состоится в нидерландском Роттердаме.

Как стало известно из сведений, предоставленных генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, участник международного музыкального конкурса "Евровидение-2020" выступит в первом полуфинале конкурса, и даже в первой его части. Вместе с Россией выступят представители Македонии, Норвегии, Белоруссии, Кипра, Литвы, Хорватии, Швеции, Азербайджана, Мальты, Израиля, Словении, Австралии, Украины, Румынии, Ирландии, Бельгии.

Тем не менее, еще не известно, кто же поедет на "Евровидение" и будет представлять Россию на конкурсе. Как заявил Константин Эрнст, имя участника от нашей страны будет известно только в конце февраля, пишет ТАСС.