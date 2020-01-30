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России нужно опасаться снятия западных санкций

30.01.2020 21:50
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России нужно опасаться снятия западных санкций

Издание Financial Times отметило, что в настоящее время России следует опасаться снятия западных санкций, а не их нового введения.

Эксперты издания Financial Times оценили состояния российской экономики в самом начале введения санкционных ограничений Запада и в настоящее время. Согласно выводам специалистов, если раньше экономика РФ не отличалась стабильностью, то теперь она по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.

Специалисты отмечают, что меры принятые Правительством РФ для оздоровления экономики, такие, как создание Фонда национального благосостояния, появление новых экспортных рынков и внутренних альтернатив по реализации потребительских товаров, привели к стабильности в экономическом секторе. И теперь, по мнению экспертов издания, России следует опасаться снятия санкций, а не их продления или нового введения, пишет ТАСС.

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