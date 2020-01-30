Легкие могут восстановиться даже после длительного употребления табака

Новое исследование британских ученых показало, что ткань легких даже заядлых курильщиков может восстановиться после прекращения курения. Это доказывает, что никогда не поздно бросить курить.

Из 47 000 случаев заболевания раком легких, о которых сообщают в Великобритании каждый год, около 72%, как полагают, являются результатом курения - этот показатель составляет 21% от общего числа случаев смерти от рака, по данным Cancer Research UK.

«Люди, которые много курили в течение 30, 40 или более лет, часто говорят мне, что бросить курить слишком поздно - вред уже нанесен», - сказал доктор Питер Кэмпбелл из Института Wellcome Sanger и старший автор исследования. «Что такого захватывающего в нашем исследовании, так это то, что оно показывает, что никогда не поздно бросить курить - некоторые из участников нашего исследования выкурили более 15 000 пачек сигарет за свою жизнь, но в течение нескольких лет после отказа от употребления табака многие клетки их дыхательных путей не показали никаких признаков повреждения от табака».

В своей новой работе исследователи проанализировали биопсию легких у 16 человек. В группу вошли курильщики, бывшие курильщики, те, кто никогда не курил и дети.

Результаты показали, что девять из каждых 10 клеток легких у нынешних курильщиков имели до 10 000 дополнительных генетических мутаций как прямой результат химических веществ, связанных с табаком, по сравнению с некурящими. При этом более четверти этих поврежденных клеток имели по крайней мере одну мутацию рака.

Но у тех, кто бросил курить, исследователи обнаружили «значительную группу клеток», выстилающих дыхательные пути, которые «избежали» генетического повреждения от сигарет в прошлом.

Было установлено, что эти клетки находятся на одном уровне с теми, кто никогда не курил, причем бывшие курильщики сохраняют в четыре раза больше здоровых клеток, чем их курящие коллеги.

Однако исследователи предупреждают, что риск необратимого повреждения легких в глубине, которое может привести к хронической болезни легких, все еще остается, пишет Independent.

Доктор Кейт Гоуэрс, первый автор работы из UCL, сказала, что даже здоровые легочные клетки, которые содержат тысячи генетических мутаций, могут быть «мини-бомбами замедленного действия, ожидающими следующего удара, который заставляет их прогрессировать до рака».

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