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Обработанные продукты против ультрапроцессированных. Почему это важно для здоровья

29.01.2020 21:27
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Обработанные продукты против ультрапроцессированных. Почему это важно для здоровья

Разница между «обработанной» и «ультрапроцессированной» пищей кажется проблемой, которую лучше оставить лингвистам, но ради вашего здоровья стоит с этим разобраться потому, что некоторые из этих продуктов просто хороши, а некоторые могут навредить.

В чем разница между «обработанной» и «ультрапроцессированной» пищей? Определения могут быть разными, но Министерство сельского хозяйства США говорит, что все, что меняет фундаментальную природу сельскохозяйственного продукта - нагревание, замораживание, нарезание кубиками, приготовление сока - является обработанной пищей.

Это означает, что некоторые виды обработанной пищи могут быть весьма полезными для вас.

«Те маленькие морковки, которые вы получаете в супермаркете, - это обработанная пища», - говорит Пенни Крис-Этертон, зарегистрированный диетолог и выдающийся профессор кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания. «Как и замороженные овощи или даже брокколи, нарезанные на соцветия».

Ультра-обработанная пища продвигает дело дальше. Диетологи начали использовать термин около 10 лет назад, и, опять же, определения варьируются. Общая система классификации диеты под названием NOVA описывает это как «закуски, напитки, готовые блюда и многие другие продукты, созданные в основном или полностью из веществ, извлеченных из пищевых продуктов или полученных из пищевых компонентов с небольшим количеством каких-либо неповрежденных пищевых продуктов».

Примерами могут быть чипсы, безалкогольные напитки и сладкие хлопья для завтрака.

«Вещи, которые упакованы и в значительной степени готовы к употреблению, практически без труда», - сказала Крис-Этертон. «Такие вещи, как блюда из риса, макароны - все, что вам нужно сделать, это добавить воду и поставить их в микроволновую печь».

Ультра-обработанные продукты, также называемые продуктами высокой степени переработки, могут быть дешевыми, удобными и вкусными Но в них обычно содержится много рафинированных углеводов, насыщенных жиров и соли - не говоря уже о промышленных добавках.

«Они также имеют тенденцию содержать много калорий в каждом кусочке. Это означает, что вы, вероятно, съедите много, прежде чем почувствуете сытость», - добаваляет Крис-Этертон, которая также является председателем Совета Американской кардиологической ассоциации по образу жизни и кардиометаболическому здоровью.

Все больше исследований показывают, что ультрапроцессированные продукты, составляющие половину рациона взрослого населения США, согласно последним исследованиям, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Небольшое исследование, проведенное в 2019 году, показало, что люди, получавшие ультрапроцессированную пищу, ели больше и набирали больше веса, чем люди, соблюдающие диету из минимально обработанной пищи. Другие исследования связывают ультрапроцессированные продукты с ожирением, высоким кровяным давлением, раком и смертью от всех причин.

Д-р Дариуш Мозаффарян, кардиолог и декан факультета науки и политики в области питания при Университете Тафтса в Бостоне, сказал, что основная проблема ультрапроцессированных пищевых продуктов заключается в том, что они не предназначены для здоровья. Производители предпочитают отдавать предпочтение вкусу, стоимости, безопасности и сроку годности.

«Когда такие факторы являются целью, тысячи микроэлементов удаляются»,- говорит Мозаффарян. «Добавляют такие добавки, как эмульгаторы и стабилизаторы. Эти промышленные ингредиенты считаются безопасными, но их долгосрочные эффекты неизвестны».

«Тяжелая обработка также приводит к удалению клетчатки, изменяя то, как организм переваривает пищу, и воздействуя на полезные кишечные бактерии», - добавляет он.

Тем не менее Мозаффарян не стал отождествлять «ультрапроцессированный» с «плохим».

«В современном мире нам понадобятся обработанные продукты и даже ультрапроцессированные продукты, которые полезны для здоровья», - сказал он.

Но он хочет, чтобы производители переосмыслили свои цели, хотя исследователи пытаются точно определить, как такие продукты влияют на людей.

«С научной точки зрения, мы не понимаем всех оттенков серого, но мы, безусловно, знаем достаточно, чтобы начать делать более здоровые обработанные продукты сейчас».

Между тем, как осторожный едок должен столкнуться с ультрапроцессированным миром?

«Многие диетологи скажут: «Ходите по периметру супермаркета», - говорит Крис-Этертон. «Это означает, что нужно держаться подальше от проходов, где есть много обработанной пищи, особенно ультрапроцессированной».

Но вы можете найти здоровый выбор по всему магазину. Например, при выборе упакованного хлеба, который считается ультра-обработанным, пропустите белый хлеб в пользу чего-то с большим количеством цельного зерна. А если вы делаете бутерброд, выберите источник постного белка, ореховое масло или авокадо.

Крис-Этертон признает, что для большинства людей «действительно трудно не иметь в своем рационе никаких обработанных продуктов, не говоря уже о ультрапроцессированных продуктах. Но вы все равно можете сделать правильный выбор продуктов питания, зная и читая информацию о питании на этикетка на упаковке.

Мозаффарян говорит, что хорошее питание - это больше, чем просто подсчет калорий. Пища влияет на наши гены, изменяет обмен веществ, изменяет реакции мозга и многое другое. И все это вместе, поразительно мощно влияет на то, сколько мы едим, сколько весим и на общее состояние здоровья, пишет HealthDay.

«Люди - это не ведра, где у нас есть отверстие в верхней части и отверстие в нижней части, и мы наливаем калории и получаем калории. Мы сложные организмы», резюмирует Мозаффарян.

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Упаковка для еды, которая достаточно хороша для еды
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