В Ираке обнаружили древние наскальные рельефы

Древние ассирийские наскальные рисунки, обнаруженные в Ираке после того, как едва избежал разрушения боевиками ИГИЛ, изображают царя в окружении богов верхом на мифических животных.

Древние резные изображения ассирийского царя, чествующего богов в окружении мифических зверей, были благополучно обнаружены в Ираке после предотвращения угрозы разрушения со стороны ИГИЛ (запрещена в России).

Боевики ИГИЛ захватили город Мосул в 2014 году, и исследователи были вынуждены покинуть археологические раскопки Фейда, поскольку безжалостные силы находились всего в 15 милях от них. Они исследовали десять каменных рельефов, обнаруженных в Иракском Курдистане, которые считаются первыми в своем роде изображениями, найденными за 150 лет.

Археологи открыли рельефы в 2012 году, и только в конце прошлого года, когда самопровозглашенный халифат был свергнут, археологи смогли вернуть и продолжить исследование оставленных сокровищ.

На десяти скальных рельефах изображены ассирийские боги, едущие на мифических существах в процессии с царем. Итальянские и иракские археологи обнаружили рельефы в 12 милях (20 км) к югу от курдистанского города Духок. Руководитель экспедиции Даниэле Моранди Бонакосси из Университета Удине в Италии сказал, что ничего похожего на резьбу не было найдено с 1845 года.

«Ассирийские каменные рельефы встречаются крайне редко», - сказал он. «Нет другого ассирийского комплекса наскальных рисунков, который можно сравнить с этим, за исключением Хинис, в северо-восточной части региона».

ИГИЛ, или Исламское государство, беспощадно уничтожало древности, которые, по его мнению, были идолопоклонническими, хотя оно также грабило артефакты для продажи. На пике своих сил истребители находились всего в 15 милях от места раскопок.

Но даже сейчас, когда ИГИЛ побеждено, наскальные рисунки сталкиваются с новыми угрозами.

«Самыми серьезными угрозами являются вандализм, незаконные раскопки и действия жителей близлежащей деревни, которые буквально осаждают этот участок», - сказал профессор Бонакосси. «Один из рельефов был незаконно раскопан и, следовательно, поврежден в мае 2019 года, и владелец одной усадьбы частично разрушил один из рельефов, чтобы расширить стойло для своих коров».

Единственный способ защитить раскопки - это оградить их и гарантировать постоянную охрану, контролирующую территорию. Губернаторство города Духок дало обязательство предпринять все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту рельефов, пишет DailyMail.