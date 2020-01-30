Кокорин хочет разорвать контракт с "Зенитом"

Представители Александра Кокорина пытаются договориться с петербургским "Зенитом" о досрочном расторжении трудового соглашения.

Российский нападающий Александр Кокорин на фоне скандала, который разразился из-за его несостоявшейся аренды в "Сочи", хочет досрочно разорвать контракт с петербургским "Зенитом". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, футболист планирует перейти в европейскую команду, так как в России его карьера, скорее всего, уже завершена. Он добавил, что в настоящее время законные представители Кокорина пытаются договориться с руководством клуба о досрочном разрыве контракта.