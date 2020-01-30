Названа зарплата Медведева в Совбезе РФ

Дмитрий Медведев на новой должности будет получать 618 тысяч 713 рублей в месяц.

30 января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ, согласно которому ежемесячное денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности составляет 618 тысяч 713 рублей. Таким образом бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, который сейчас занимает данный пост, будет получать свыше 600 тысяч рублей в месяц.

Также в этом указе сказано, что документ вступает в силу с 16 января 2020 года, пишет "Российская газета".