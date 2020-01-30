Социальные выплаты в России увеличатся на 3%
30.01.2020 14:03
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Правительство установило коэффициент индексации социальных выплат на 2020 год.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым коэффициент индексации социальных выплат и пособий в текущем году устанавливается на уровне 1,030. Таким образом, размер выплат этого года будет увеличен в среднем на 3%. Документ начнет действовать с 1 февраля текущего года, пишет РИА Новости.
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