Социальные выплаты в России увеличатся на 3%

Правительство установило коэффициент индексации социальных выплат на 2020 год.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым коэффициент индексации социальных выплат и пособий в текущем году устанавливается на уровне 1,030. Таким образом, размер выплат этого года будет увеличен в среднем на 3%. Документ начнет действовать с 1 февраля текущего года, пишет РИА Новости.