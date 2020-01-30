Названы подлодки, которые могут уничтожить мир за 30 минут
Три из пяти атомных субмарин, способных уничтожить мир, принадлежат России.
Американский журнал National Interest назвал пять атомных подводных лодок, боевое снаряжение которых может уничтожить мир в течение 30 минут.
Автор статьи подчеркнул, что в этот список вошли боевые машины, которые либо стоят на вооружении страны, либо в скором времени будут введены в эксплуатацию.
Отмечается, что в данный рейтинг вошли три подлодки, которые есть на вооружении у ВМФ России - субмарины проекта 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и субмарины 885М "Ясень-М". Еще две боевые машины принадлежат ВМС США - подводные лодки типа "Огайо" и новые субмарины типа "Колумбия", строительство которых должно начаться в 2021 году, пишет РИА Новости.
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