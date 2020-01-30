Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ЯНВ, 19:42 МСК
USD (ЦБ)    63,0359
EUR (ЦБ)    69,4151

30 ЯНВ, 19:42 МСК
USD (ЦБ)    63,0359
EUR (ЦБ)    69,4151

Названы подлодки, которые могут уничтожить мир за 30 минут

30.01.2020 18:19
Комментарии
Названы подлодки, которые могут уничтожить мир за 30 минут

Три из пяти атомных субмарин, способных уничтожить мир, принадлежат России.

Американский журнал National Interest назвал пять атомных подводных лодок, боевое снаряжение которых может уничтожить мир в течение 30 минут.

Автор статьи подчеркнул, что в этот список вошли боевые машины, которые либо стоят на вооружении страны, либо в скором времени будут введены в эксплуатацию.

Отмечается, что в данный рейтинг вошли три подлодки, которые есть на вооружении у ВМФ России - субмарины проекта 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и субмарины 885М "Ясень-М". Еще две боевые машины принадлежат ВМС США - подводные лодки типа "Огайо" и новые субмарины типа "Колумбия", строительство которых должно начаться в 2021 году, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Комплекс ПВО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу
События и факты

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?
Исследования

Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?

Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?
Исследования

Узнай, страна

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году

В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода

В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода

В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений

В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений

Новости дня

19:22 Кокорин хочет разорвать контракт с "Зенитом" Кокорин хочет разорвать контракт с "Зенитом"
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
18:34 Названа зарплата Медведева в Совбезе РФ Названа зарплата Медведева в Совбезе РФ
17:36 Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
17:08 Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из РФ Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из РФ
16:49 Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса
16:25 Названы лекарства для лечения китайского коронавируса Названы лекарства для лечения китайского коронавируса
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
15:57 В России усилят ответственность за нанесенные оскорбления В России усилят ответственность за нанесенные оскорбления

Узнай, страна!

17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:52 В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter