Комплекс ПВО "Панцирь-С" оборудовали новой гиперзвуковой ракетой

Валерий Слугин отметил, что новая ракета стала еще быстрее и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.

Главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин заявил, что на вооружении зенитного ракетно-пушечного комплекса РФ "Панцирь-С" появилась новая сверхзвуковая ракета.

Он рассказал, что этот комплекс оборудован двумя ракетами, способными поражать все цели. По его словам, одна из них стандартная, а вторая - сверхзвуковая со скоростью 5 Махов и выше. Слугин отметил, что она была разработана совсем недавно. Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.

Комплекс "Панцирь-С" был разработан для защиты различных объектов от средств воздушного нападения при любых погодных и климатических условиях, пишет ТАСС.