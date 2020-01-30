Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

29 января Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.

На своей странице в Instagram бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев отметил активную гражданскую позицию жителей региона, а также поблагодарил их за совместную работу, понимание и критику в свой адрес. Помимо этого он пожелал России дальнейшего процветания и развития.

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Врио республики стал депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев.