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Президент РФ уволил главу Чувашии

29.01.2020 18:03
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Президент РФ уволил главу Чувашии

Врио главы Чувашии был назначен Олег Николаев.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности губернатора Чувашской Республики в связи с утратой доверия. Об этом передает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Ранее Игнатьев во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин подшутил над майором МЧС, заставив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами. Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс.

Уточняется, что президент назначил Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Чувашии.

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