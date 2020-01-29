Белоруссия обсудит поставки нефти с Казахстаном

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия планирует закупать нефть у других стран.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил кабмину провести нефтяные переговоры с Казахстаном. Также он уполномочил правительство подписать соглашение, если стороны смогут договориться о поставках нефти. Уточняется, что президент республики уже подписал соответствующий указ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Ранее стало известно, что Минск принял решение сократить поставки российской нефти, так как стороны не смогли согласовать цены на поставки нефти. В связи с этим Белоруссия приступила к поиску альтернативных источников топлива.