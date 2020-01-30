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Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса

30.01.2020 16:49
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Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса

Ли Синван рассказал, что китайский коронавирус может сопровождаться такими симптомами, как температура, сухой кашель и слабость.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV может передаваться как воздушно-капельным путем, так и через прикосновения, например, если потереть глаз руками, на которые попал вирус. Чтобы избежать заражения, человеку необходимо носить маску, сократить до минимума контакты на близком расстоянии, а также почаще мыть или обрабатывать спиртосодержащими гелями руки. Об этом сообщил член экспертной группы госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Ли Синван.

Он добавил, что болезнь, как правило, сопровождается такими симптомами, как высокая температура и сухой кашель. Однако состояние человека может ухудшиться, если у него есть другие заболевания. По его словам, в этом случае может наблюдаться затруднение дыхания или дыхательная недостаточность.

Также Ли Синван отметил, что совсем недавно стали встречаться больные, у которых китайский коронавирус проходит в легкой форме. По его мнению, это создает дополнительные трудности в работе по профилактики эпидемии, так как их симптомы не очевидны - слабость, невысокая температура и иногда редкий сухой кашель, пишет РИА Новости.

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