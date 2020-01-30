Названы лекарства для лечения китайского коронавируса

Специалисты Минздрава назвали препараты, которые могут использовать россияне для лечения коронавируса из Китая.

Минздрав России и Роспотребнадзор выпустили методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, получившей широкое распространение в Китае. В одном из пунктов документа специалисты ведомств рекомендуют использовать несколько медицинских препаратов для лечения заболевания у взрослых россиян. Это такие лекарственные средства, как "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и Рекомбинантный интерферон бета-1b, пишет РИА Новости.