В России усилят ответственность за нанесенные оскорбления

Президент поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за нанесение оскорблений и распространение недостоверной информации.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент России Владимир Путин поручил главе Администрации рассмотреть возможность усилить ответственность за нанесение оскорблений и распространение ложной или недостоверной информации. Также, президент призвал обратить внимание на совершенствование судебной практики по защите чести и достоинства, в связи с увеличением распространения, особенно в Сети, информации порочащей достоинство граждан. Глава государства постановил выполнить поручение в срок до 1 июля 2020 года, пишет ТАСС.