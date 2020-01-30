Россия закрыла границу с Китаем

Премьер России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу в тех областях страны, которые граничат с Китаем.

Граница России с Китаем будет закрыта. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое распоряжение было отдало в связи с продолжающимся распространением коронавируса 2019-nCoV, который возник в китайском Ухане. По словам Мишустина, это вынужденная мера направлена на предотвращение распространения заболевания на территории России, пишет ТАСС.

Ранее, Минздрав признал высоким риск распространения вируса в России и объявил, что болезнь может появиться в нашей стране уже в феврале.