Бывшим полицейским по делу Голунова предъявлены обвинения

Всех их обвиняют по нескольким пунктам, том числе превышение должностных полномочий.

Бывшим сотрудникам полиции, которые шестого июня в Москве задержали журналиста Ивана Голунова, предъявлено обвинение, о чем РИА Новости проинформировали в пресс-службе Басманного суда Москвы. Сторона обвинения просит заключить их под стражу.

Речь идет об экс-сотрудниках МВД: Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце. Всех пятерых обвиняют по нескольким пунктам: превышение должностных полномочий, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконный оборот наркотиков.