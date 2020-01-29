Бывших полицейских вызвали на допрос по делу Голунова

Журналист Иван Голунов был взят под стражу 6 июня. Полицейские, объясняя мотивы задержания, заявили, что у него был найден наркотик мефедрон.

В Следственном комитете по делу Голунова проходит допрос пятерых экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД по Западному административному округу. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, что журналист Иван Голунов был взят под стражу 6 июня. Полицейские, объясняя мотивы задержания, заявили, что у него был найден наркотик мефедрон. Позднее уголовное преследование было решено прекратить «в связи с недоказанностью».

Сам Голунов заявлял, что наркотики ему были подброшены во время задержания. Через некоторое время стало известно об увольнении из органов нескольких офицеров МВД, включая двух генералов. Против них были открыты головные дела.