Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ЯНВ, 11:26 МСК
USD (ЦБ)    62,3934
EUR (ЦБ)    68,6764

30 ЯНВ, 11:26 МСК
USD (ЦБ)    62,3934
EUR (ЦБ)    68,6764

На Украине истощаются крупнейшие газовые месторождения

30.01.2020 11:05
Комментарии
На Украине истощаются крупнейшие газовые месторождения

В связи с чем, как сообщается, вкладываются инвестиции в поиск новых ресурсов.

Об истощении пяти крупнейших газовых месторождений Украины сообщили представители «Укргазодобычи» (дочка «Нафтогаза»), передает РИА Новости. Уточняется, что Яблуновское месторождение истощено на 79%, Ефремовское и Мелеховское — на 82%, Шебелинское — на 89% и Западно-Крестищенское — на 90%. В связи с чем, как сообщается, вкладываются инвестиции в поиск новых ресурсов.

Как ранее заявлял зампред комитета Госдумы Игорь Ананских, эту ситуацию в стране прогнозировали. Текущий сезон, как уверен политик, без закупки сырья Украина не выдержит.

Комментировать (без регистрации)
США размещают на подлодках новое ядерное оружие малой мощности
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу
События и факты

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?
Исследования

Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?

Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?
Исследования

Без суда и следствия. Зачем конфиденциальные данные россиян отдадут силовикам?

Без суда и следствия. Зачем конфиденциальные данные россиян отдадут силовикам?
Политика

Минимальный прожиточный минимум снизят из-за картошки. Почему замечания Путина игнорируются?

Минимальный прожиточный минимум снизят из-за картошки. Почему замечания Путина игнорируются?
Экономика 1

Узнай, страна

В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей

В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей

В Алтайском крае начали строить один из крупнейших молочных комплексов России за 3,2 млрд рублей

В Алтайском крае начали строить один из крупнейших молочных комплексов России за 3,2 млрд рублей

В Новосибирске полностью завершили реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза на реке Обь

В Новосибирске полностью завершили реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза на реке Обь

В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика

В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика

Новости дня

09:59 США размещают на подлодках новое ядерное оружие малой мощности США размещают на подлодках новое ядерное оружие малой мощности
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
08:45 Китайский коронавирус: число жертв выросло до 170 человек Китайский коронавирус: число жертв выросло до 170 человек
07:21 Владимир Путин помиловал израильтянку Иссахар Владимир Путин помиловал израильтянку Иссахар
29 ЯНВ, 23:51 В Бермудском треугольнике нашли судно, пропавшее в 1925 году В Бермудском треугольнике нашли судно, пропавшее в 1925 году
29 ЯНВ, 22:45 Выплата зарплат по номеру телефона будет доступна через год Выплата зарплат по номеру телефона будет доступна через год
29 ЯНВ, 22:44 Подводные сады под угрозой исчезновения Подводные сады под угрозой исчезновения
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
29 ЯНВ, 21:52 В Минздраве рассказали, когда в Россию придет коронавирус В Минздраве рассказали, когда в Россию придет коронавирус

Узнай, страна!

08:23 В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter