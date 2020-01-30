На Украине истощаются крупнейшие газовые месторождения

В связи с чем, как сообщается, вкладываются инвестиции в поиск новых ресурсов.

Об истощении пяти крупнейших газовых месторождений Украины сообщили представители «Укргазодобычи» (дочка «Нафтогаза»), передает РИА Новости. Уточняется, что Яблуновское месторождение истощено на 79%, Ефремовское и Мелеховское — на 82%, Шебелинское — на 89% и Западно-Крестищенское — на 90%. В связи с чем, как сообщается, вкладываются инвестиции в поиск новых ресурсов.

Как ранее заявлял зампред комитета Госдумы Игорь Ананских, эту ситуацию в стране прогнозировали. Текущий сезон, как уверен политик, без закупки сырья Украина не выдержит.