США размещают на подлодках новое ядерное оружие малой мощности

Военные решили развернуть новый тип боеголовок W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident.

США приступили к размещению нового типа ядерных боезарядов малой мощности на борту нескольких субмарин с баллистическими ракетами. Как передает ТАСС, об этом стало известно из заявления Федерации американских ученых (ФАУ). Как сообщается, военные решили развернуть новый тип боеголовок W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident.

Также, как рассказал собеседник из правительства США, стратегическая подводная лодка Tennessee класса «Огайо» в декабре прошлого года приступила к патрулированию с «одной или двумя» боеголовками нового типа. Кроме нее, патруль осуществляет еще одна подлодка аналогичного типа.