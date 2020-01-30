Владимир Путин помиловал израильтянку Иссахар

В президентском указе сказано, что принятое решение было принято, исходя из принципов гуманности.

Российский лидер Владимир Путин поставил подпись под указом о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. Напомним, что ее задержали в прошлом апреле в аэропорту Шереметьево с десятью граммами гашиша.

В президентском указе сказано, что принятое решение было принято, исходя из принципов гуманности. Документ вступает в силу со дня подписания.

Позднее стало известно о сообщении, поступившем от пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он выражает благодарность «своему другу президенту Путину» за помилование.