Владимир Путин помиловал израильтянку Иссахар
В президентском указе сказано, что принятое решение было принято, исходя из принципов гуманности.
Российский лидер Владимир Путин поставил подпись под указом о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. Напомним, что ее задержали в прошлом апреле в аэропорту Шереметьево с десятью граммами гашиша.
В президентском указе сказано, что принятое решение было принято, исходя из принципов гуманности. Документ вступает в силу со дня подписания.
Позднее стало известно о сообщении, поступившем от пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он выражает благодарность «своему другу президенту Путину» за помилование.
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