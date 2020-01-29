В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса

Поезда и вокзалы дезинфицируются, а сотрудников, которые контактируют с пассажирами, обеспечивают антисептиками.

В России на вокзалах и аэропортах усиливаются меры безопасности, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса из Китая, информирует РИА Новости. В данный момент также приняты меры на приграничных железных дорогах в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Поезда и вокзалы дезинфицируются, а сотрудников, которые контактируют с пассажирами, обеспечивают антисептиками, медицинскими масками и перчатками. В частности, в аэропортах Хабаровска и Петропавловска-Камчатского соблюдается дезинфекционный режим и проводится кварцевание.