Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

В 2019 году гражданку Израиля приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотиков.

Адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, которые защищают осужденную в Российской Федерации израильтянку Нааму Иссахар за контрабанду наркотиков, рассказали, что они обсудили с ней слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о необходимости личного обращения девушки к российскому главе Владимиру Путину. Адвокаты отметили, что Иссахар согласилась обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании и уже подала соответствующее ходатайство.

Осенью 2019 года ее приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотиков. Иссахар арестовали в аэропорту Шереметьево после того, как в ее багаже обнаружили 9,6 граммов гашиша, пишет "Коммерсантъ".