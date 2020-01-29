В Бермудском треугольнике нашли судно, пропавшее в 1925 году

Морские археологи обнаружили в районе Бермудского треугольника судно, которое пропало около ста лет назад.

Судьба сухогруза SS Cotopaxi уже давно окутана тайной. Корабль, спущенный на воду в ноябре 1918 года, был назван в честь стратовулкана Cotopaxi в Эквадоре.

Известно, что 29 ноября 1925 года судно отправилось с грузом угля из порта Чарльстон (расположен в Южной Каролине, США) к Кубе. Однако Cotopaxi так и не достиг пункта назначения, а тела 32 пассажиров судна так и не были обнаружены.

И только в январе этого года группа подводных исследователей нашла злополучный корабль примерно в 56 км от побережья Сент-Огастин (штат Флорида), сообщает foxnews.com.

Поиски судна легли в основу 1 серии сериала «Тайны кораблекрушения» на телеканале Science Channel.

В ходе изучения записей страховых агентов SS Cotopaxi исследователям удалось установить прежде неизвестные факты. Как оказалось, 1 декабря 1925 года с корабля по рации был дан сигнал бедствия, спустя 2 дня после выхода из порта, пишет РИА Новости.

Эти сведения и натолкнули команду исследователей на мысль, что судно, обнаруженное более 30 лет назад у побережья города Сент-Огастин, и есть пропавший сухогруз Cotopaxi.