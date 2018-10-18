Тайны Бермудского треугольника будоражат умы людей

18.10.2018 03:30



Бермудский треугольник известен во всем мире как одно из самых загадочных мест на планете. Это область океана, где бесследно пропадают самолеты и корабли и никто точно не знает, почему там это происходит так часто! Таинственные исчезновения люди наблюдают на протяжении многих лет. На сегодняшний день существует огромное количество теорий относительно причины происходящего. Некоторые винят инопланетян, другие считают, что виной всему природный фактор, а кто-то утверждает: «Бермудский треугольник – миф».

Бермудский треугольник – район в Атлантическом океане ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико.

Этот район очень сложный для навигации, здесь много отмелей, нередко возникают циклоны и штормы.

Некоторые исследователи уверяют, что одна из самых аномальных зон планеты становится все больше, ее границы растут.

Кто первым открыл Треугольник?

Первым первооткрывателем Бермудского треугольника принято считать Христофора Колумба.

Известный мореплаватель рассказал о необычных событиях во время одного из морских путешествий, произошедших в 1492 году.

В записях бортового журнала упоминалось о странных плавающих огнях, двигавшихся вверх и вниз, которые команда увидела в этой области и о странных показаниях компаса - то, о чем сообщали другие мореплаватели. И вот, легенда о «Треугольнике» родилась...

Впервые о «загадочных исчезновениях» в Бермудском треугольнике сообщил в журнале Fate в начале 1950-х гг. Джордж Санд. Позже, в 60-е годы, Винсент Гаддис дал ему немного большее название: «Смертельный Бермудский треугольник».

Сколько всего было исчезновений?

Общее количество исчезновений в этой области не совсем понятно по нескольким причинам. Во-первых, никто не знает, сколько кораблей или самолетов могло пропасть до того, как Бермудский треугольник стал явлением. Кроме того, поскольку границы Треугольника постоянно меняются, количество инцидентов в нем также меняется.

По оценкам экспертов, за последние сто лет в этом районе исчезло около 75 самолетов и почти 100 кораблей.

Что было первым крупным исчезновением в Треугольнике?

USS Pickering – корабль, который исчез бесследно в сентябре 1800 года вместе с бортовой командой численностью 90 человек.

Самое известное исчезновение в Треугольнике

Вероятно, самым известным было исчезновение в Бермудском треугольнике американского корабля «Циклоп» (Cyclops) в 1918 году. В марте 1918 года корабль бесследно исчез в районе Бермуд. Тогда без вести пропали 306 человек (члены экипажа и пассажиры). Были высказаны предположения о том, что судно было потоплено немецкой подводной лодкой, но Германия эту информацию опровергла. Согласно другой версии, корабль затонул в неожиданном шторме, но настоящая причина исчезновения «Циклопа» так и не была установлена.

Корабль отправился из Бразилии, последний раз его видели в районе Барбадоса, где он сделал незапланированную остановку из-за перегрузки, хотя в Рио-де-Жанейро сообщили, что загрузка происходила должным образом и что никаких тревожных сигналов экипаж не посылал. Несмотря на тщательные поиски, ни следов, ни обломков, ни тел обнаружено не было.

Помимо морских судов в аномальной зоне пропало много самолетов. Одним из известных ЧП было исчезновение звена из 5 торпедоносцев-бомбардировщиков «Эвенджер», совершавшего 5 декабря 1945 года учебно-тренировочный полёт, который завершился потерей при невыясненных обстоятельствах всех 5 машин, а также отправленного на их поиски спасательного гидросамолета PBM-5 Мартин «Маринер». 5 самолетов бесследно исчезли вместе со своей командой в ясный день. Было несколько версий произошедшего. Официальной был назван человеческий фактор.

Может показаться, что корабли и самолеты – единственное, что может исчезнуть в этой зоне океана, тем не менее, здесь пропадали «без вести» и подводные лодки. Так в 1968 году морская подводная лодка USS Scorpion затонула вместе с 99 членами экипажа и Причина гибели корабля до сих пор не установлена.

Версии аварий и таинственных исчезновений

Одна из самых больших загадок Треугольника – это то, что обломки кораблей и самолетов редко когда обнаруживаются. Есть несколько версий о том, почему так сложно найти обломки. Одна из них говорит о том, что Гольфстрим «отбрасывает» остатки кораблей, так что они не могут быть найдены там, где тонут. Другая, что область пронизана глубокими впадинами, в которых накапливается мусор.

В районе Бермудского треугольника было также зафиксировано несколько случаев появления кораблей-призраков, когда пропавшие корабли появлялись неповрежденными, но на борту не хватало людей.

Один из самых знаменитых кораблей-призраков, обнаруженных через 4 недели после исчезновения в Бермудском треугольнике – Мария Целеста. Когда судно нашли, оно было покинуто командой, ни одного человека, ни живого, ни мёртвого, на борту не было. Это породило множество версий в попытках объяснить причину произошедшего.

Одна из многих теорий о Бермудском треугольнике сводится к наличию большого количества метанового газа в регионе. Эта теория полагает, что на поверхность вод вырываются огромные метановые пузыри. В результате подобного газового извержения тонут корабли и взрываются самолеты в воздухе над местом, где из-под толщи воды вышел метан. Эти извержения могут быть вызваны оползнями или другой деятельностью на дне океана и могут быть одним из самых научных объяснений тайны Треугольника, пишет thetravel.com.

Другим естественным явлением, которое может способствовать исчезновениям в Бермудском треугольнике, является Саргассово море. Это область в Бермудском треугольнике, которая со всех сторон окружена водными потоками, создающими центральную зону, чрезвычайно спокойной. В этой зоне корабли «застревают» и теряют курс. Фактически, вода в данной области медленно вращается по часовой стрелке, что может способствовать возникновению нарушений в работе систем навигации.

Еще одной из версий, по мнению некоторых исследователей-уфологов, является то, что корабли и самолеты либо просто их экипажи, похищают инопланетяне.

Также существует популярное сверхъестественное объяснение для Треугольника, что он на самом деле является временным порталом и что корабли не исчезают, а уходят в другой момент времени.

Несмотря на существование множества теорий о Бермудском треугольнике, береговая охрана в отношении данной области имеет свое мнение. По большей части, они уверяют, что здесь абсолютно ничего не происходит! Но теоретики заговора утверждают, что это не что иное, как сокрытие фактов.