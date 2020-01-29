Выплата зарплат по номеру телефона будет доступна через год

Представитель Банка России рассказала, когда россияне избавятся от "зарплатного рабства" и будут получать оплату труда по телефонному номеру.

Согласно данным, предоставленным директором департамента национальной платежной системы ЦБ Аллой Бакиной, в Банке России планируют, что россияне смогут получать заработную плату по телефонному номеру в конце текущего года или в начале следующего. Оплата будет производиться в Системе быстрых платежей. Механизм заключается в том, что работодатель будет переводить средства в оплату труда не по банковским реквизитам, а по телефонному номеру, предоставленному работником, который сможет прикрепить к нему банковский счет открытый в любом удобном для него банке, пишет РБК.