В Минздраве рассказали, когда в Россию придет коронавирус

Специалисты Минздрава назвали примерный срок, когда коронавирус из Китая может появиться в России.

Заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, когда в России можно ожидать появления коронавируса 2019-nCoV. Он подчеркнул, что риск распространения вируса на территории нашей страны является высоким, так как коронавирус уже начал распространяться в северных областях Китая, которые имеют единую границу с Россией. А способ передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем является еще одной причиной считать высоким риск появление вируса в России. По мнению эксперта, коронавирус 2019-nCoV придет на территорию нашей страны в феврале, пишет РБК.