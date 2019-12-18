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Африканские пингвины. Как морской птице живется на самом жарком материке?

18.12.2019 23:32
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Африканские пингвины. Как морской птице живется на самом жарком материке?

Все привыкли думать, что пингвины – это неизменные обитатели самого беспощадного континента Земли – Антарктиды. Ведь этот вид адаптирован к проживанию в суровых условиях. Однако животные, которых называют африканскими пингвинами, рушат все стереотипы.

Они расселились на побережье Намибии и ЮАР.

Очковые пингвины (лат. Spheniscus demersus)

Почему эти нелетающие морские птицы предпочитают жить в самом жарком месте на Земле? Объяснение этому факту довольно-таки простое: животные выбрали то побережье, которое омывается холодным Бенгельским течением. Именно поэтому африканские пингвины прекрасно себя чувствуют на самом юге материка.

Spheniscus demersus

Относятся забавные создания к роду очковые пингвины. Они имеют черные обводы около глаз, которые похожи на маску с очками. Крупные белые круги смотрятся весьма оригинально на темном фоне.

Пингвинов размером 65-70 см и весом 3-5 кг называют не только очковыми и африканскими, но и ослиными, так как они издают необычные гортанные звуки, похожие на рев ослов.

Питаются пингвины креветками, моллюсками, мелкой рыбой, крилем. Кроме того, птицы имеют такие особенности:

  • плавают со скоростью 7-24 км/ч;
  • почти год у них длится период размножения, но самым активным месяцем является май;
  • численность самой большой колонии доходит до 60 тысяч особей;
  • ныряют глубже 100 м;
  • способны задерживать дыхание на несколько минут;
  • за время кормежки проплывают до 120 км в океане, хотя и стараются не отплывать от берега на дальние расстояния;
  • являются одними из самых крупных из очковых пингвинов.

Для ученых до сих пор остается загадкой, как эти пингвины очутились в Африке, если Антарктида находится невероятно далеко. Даже если брать во внимание их превосходные способности к плаванию не верится, что они сумели преодолеть океан.

Численность африканских пингвинов резко сократилась в XX веке из-за активного сбора яиц.

Так, если на острове Дассен в 20-х гг. прошлого столетия гнездилось почти 1,5 миллиона птиц, то уже к 1978 году численность очковых пингвинов насчитывала всего - 22,4 тысячи особей. В результате африканский пингвин (лат. Spheniscus demersus) оказался на страницах Красной Книги Международного союза охраны природы (МСОП) как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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