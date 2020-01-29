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Упаковка для еды, которая достаточно хороша для еды

29.01.2020 20:20
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Упаковка для еды, которая достаточно хороша для еды

В наши дни многие люди обеспокоены пластиковыми отходами; однако удобство, механические свойства и стоимость пластиковой упаковки для пищевых продуктов трудно переоценить.

В настоящее время все больше новаторов и предпринимателей пытаются изготовить съедобную упаковку и посуду из таких продуктов, как морские водоросли, молочные белки и картофельный крахмал.

Пищевые пленки, обертки и соломинки уже нашли специализированный рынок и начинают привлекать внимание крупных компаний по производству продуктов питания и напитков, по словам независимого сотрудника Прачи Патель. На Лондонском марафоне в 2019 году стартап-компания Notpla раздала жаждущим бегунам капсулы со спортивными напитками, упакованные в капсулы на основе морских водорослей. Хотя упаковка безопасна для проглатывания, бегуны могут выплевывать пленку. В этом случае она разлагается всего за 4-6 недель.

Нью-йоркская компания Loliware производит соломинки из морских водорослей, которые 24 часа после намокания выглядят как пластик. После использования их можно употреблять в пищу, или они будут разлагаться в окружающей среде в течение 2 месяцев. Отели Marriott и алкогольная компания Pernod Ricard уже начали использовать соломинку.

Хотя пищевая упаковка набирает силу, проблемы остаются. Некоторые беспокоятся о гигиене употребления упаковок, которые были затронуты или подвержены воздействию микробов во время транспортировки или находясь на полке. Эксперты согласны с тем, что для съедобной упаковки потребуется внешний слой, но эти материалы также могут быть изготовлены из компостируемых или устойчивых материалов, таких как бумага.

Еще одним препятствием является общественное признание: будут ли люди есть то, что обычно выбрасывают? Потребители могут быть уверены, что упаковка содержит питательные вещества, такие как витамины или белки, или просто имеет приятный вкус. И, наконец, необходимо добиться улучшения термостойкости и влагостойкости, прежде чем съедобная упаковка сможет широко использоваться, пишет EurekAlert.

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