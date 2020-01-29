Эрдоган обвинил Россию в нарушении договора по Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия, Турция и Иран должны возобновить переговоры по Сирии.

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация не соблюдает договоренностей в рамках астанинского и сочинского соглашений по Сирии. Он пояснил, что в последнее время участились нападения со стороны режима, который поддерживает российская сторона. Эрдоган отметил, если Россия не прекратит бомбардировки, тогда Турция будет вынуждена сделать ответный шаг. Также он считает, что Москва, Анкара и Тегеран должны возобновить проведение соответствующих переговоров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на турецкий телеканал NTV.