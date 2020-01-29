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Ученые объяснили экспансию человечества из Африки

29.01.2020 19:53
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Ученые объяснили экспансию человечества из Африки

Причины великого переселения, когда современные люди прошли путь от ограничения одним континентом до завоевания мира, остаются неизвестными. Но новый отчет об изменениях климата дал ученым некоторые подсказки.

Сегодня Земля достигает своего самого близкого приближения к Солнцу в начале января, но 125 000 лет назад это произошло в течение северного лета вместо этого, делая лето в Северном полушарии более жарким, а зиму более холодной. Напротив, удлинение орбиты в настоящее время подавляет сезонные колебания севера, одновременно усиливая изменения в южном полушарии.

«В то время были сильные летние дожди в Сахаре и более сильные зимние дожди в Средиземноморье», - говорит профессор Джон Куцбах из Университета Висконсин-Мэдисон.

То же самое произошло примерно 20 000 и 40 000 лет спустя, что подтверждается записями пыльцы со старых озер, изотопов в известняковых пещерах и морских осадочных отложений.

«Мы действительно не знаем, почему люди начали двигаются, но если присутствие большего количества растительности полезно, это то время, которое было бы им выгодно», - добавляет он.

В материалах Национальной академии наук Куцбах предоставляет наиболее подробный график изменений температуры и осадков в Африке, Аравии и бассейне Средиземного моря. Он предполагает, что это было одно из этих циклических изменений климата, которые привели к великой миграции.

Теория имеет интуитивный смысл. В то время как Сахара была такой же сухой, как и сегодня, она создала бы огромный барьер, и Ближний Восток, возможно, не был бы особенно привлекательным для охотников-собирателей того времени, но в других случаях обещание новых охотничьих угодий могло бы привести к переселению. Эти циклы также объясняют, почему Homo Sapiens покинули Африку намного раньше, но не смогли закрепить свое присутствие в близлежащих регионах.

Между 70 000 и 15 000 лет назад наиболее интенсивная часть ледникового периода уменьшала амплитуду цикла, смягчая расширение и отступление пустынь.

Куцбах давно изучает древние климатические циклы. Более 40 лет назад он был первым человеком, который собрал записи о сильных и слабых периодах в муссонах Африки с циклами Миланковича на орбите Земли. С тех пор он описывает свою работу как медленный процесс уточнения моделей с использованием повышенной вычислительной мощности и дополнительных данных.

Работа над моделями миграции людей приводит Куцбаха к полному кругу. Великолепное пещерное искусство в Ласко заставило его задуматься о том, насколько близко создатели были к краю ледяного покрова, что, в свою очередь, заинтересовало Куцбаха гляциологией, а затем и палеоклиматом, что привело ко всем его последующим работам.

Для всех неквалифицированных комментаторов, которые с энтузиазмом заявят, что эти изменения климата, вызванные орбитой, доказывают, что наши текущие повышения температуры естественны, работа Куцбаха показывает прямо противоположное. Мало того, что изменения, которые он отслеживал, в 10-100 раз медленнее, чем то, что мы испытываем, но орбитальные силы в настоящее время (незначительно) охлаждают, а не греют планету, пишет IFLScience.

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