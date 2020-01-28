Ученые раскрыли тайну 2600-летней мумии

Ученые разгадали тайну Такабути – состоятельной египетской женщины с вьющимися волосами из древних Фив, которая умерла более 2600 лет назад.

Группа исследователей из национальных музеев Северной Ирландии, Манчестерского университета, Королевского университета в Белфасте и частной больницы Кингсбриджа с помощью компьютерной томографии изучила мумию древней египтянки и выяснила, что 2600 лет назад она стала жертвой убийцы.

Мумию обнаружили еще в 19 веке. Она принадлежала 20-летней женщине из высшего сословия.

По словам исследователей, сердце египтянки было в прекрасной сохранности. Но обнаружились следы насильственной смерти. Такабути была убита ударом ножа, след от которого был обнаружен в районе плеча. Молодая женщина погибла практически сразу.

«Некоторые говорят, что она выглядит очень умиротворенно, лежа в гробу, но теперь мы знаем, что ее последние минуты были омрачены и она умерла от руки другого», – рассказал биоархеолог Эйлин Мерфи, представляющий Школу естественных наук в Королевском университете в Белфасте.

Как отметили египтологи, при помощи КТ и анализа ДНК им удалось раскрыть убийство, произошедшее почти 3000 лет назад. Однако ученым пока не удалось выяснить, кто же убил Такабути, пишет rg.ru.

«Данное исследование дополняет наше понимание не только Такабути, но и более широкого исторического контекста времени, в котором она жила», - отмечают исследователи.

После наполеоновских войн велась довольно оживленная торговля египетскими мумиями. В 1834 году останки Такабути были приобретены состоятельным ирландцем Томасом Грегом, который и привез их в Белфаст. В 1835 году мумия впервые была представлена публике.

Как установил ирландский египтолог Эдвард Хинкс, Такабути было 20 лет, она была замужней женщиной и проживала в египетском городе Фивы. Египтянка была хозяйкой большого дома. Ее мать звали Тасенирик, а ее отец был жрецом, который служил богу Солнца – Амону (считался покровителем Фив).