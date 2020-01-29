Минкомсвязи предложило облегчить доступ к данным россиян
Максут Шадаев предложил открыть силовым структурам страны прямой онлайн-доступ к личным данным россиян.
На заседании рабочей группы Государственного совета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" руководитель Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить силовым структурам Российской Федерации, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к конфиденциальным данным российских граждан. Отмечается, что речь идет о сведениях, которые хранятся в банковских организациях, в интернет-сервисах, а также у операторов сотовой связи, пишет "Ведомости".
Написать комментарий
как говорят без причины и прыщ( особенно) на *опе не вскочит ...вот и хотелось бы знать что подвигло сего персонажа от Минком связи на такой героический поступок..неужели ..хотя это и маловероятно но кто же из нас а особенно их не безгрешен