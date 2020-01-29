Врио главы Чувашии поведал, чем займется в новой должности

Ранее президент РФ освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии.

Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев рассказал, что в новой должности планирует изучить результативность действующих в субъекте РФ программ, а также оценить, насколько они позволяют реализовать послания президента Федеральному собранию. Он добавил, если программы не будут отвечать положениям главы государства, тогда они будут скорректированы и изменены.

Ранее лидер России Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии. Отмечается, что врио региона был назначен Николаев, пишет РИА Новости.