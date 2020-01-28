Глава Чувашии покидает свой пост после двух скандалов
Первый инцидент произошел 18 января, когда Игнатьев громко заявил, что некоторых журналистов «надо мочить».
Глава Чувашии Михаил Игнатьев покидает свой пост после двух громких скандалов, о чем информирует РБК, ссылаясь на своих собеседников. По их информации, это случится на этой или на следующей неделе. Отвечать на звонки Игнатьев не стал. Его пресс-секретарь Олег Сидоров также категорически отказался что-либо комментировать.
Речь идет о двух нелицеприятных инцидентах. Первый произошел 18 января, когда Игнатьев громко заявил, что некоторых журналистов «надо мочить». А 23 января во время церемонии вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС глава Чувашии заставил одного из них прыгать. Оба случая вызвали большой общественный резонанс.
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