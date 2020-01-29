Кравчук оправдался за слова о "встрече" Гитлера и Сталина

Леонид Кравчук заявил, что не несет ответственности за достоверность текстов, которые пишут журналисты.

В эфире радио "Комсомольская правда" бывший украинский лидер Леонид Кравчук объяснил свое недавнее высказывание о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер якобы встречались во Львове до начала Второй мировой войны. Он заявил, что никогда не занимался изучением данного вопроса и, соответственно, не видел документа, подтверждающего факт их встречи. Кравчук пояснил, что передал информацию, которая есть в СМИ. Также экс-президент Украины подчеркнул, что не несет ответственности за достоверность текстов, которые пишут журналисты.

Ранее бывший украинский лидер сделал такое заявление на фоне высказывания действующего главы Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны, пишет "Комсомольская правда".