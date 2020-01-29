Скабеева ответила на слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

Ольга Скабеева заявила, что украинская мифология настолько "дикая", что в нее поверил первый президент.

Известная телеведущая России Ольга Скабеева в своем Telegram-канале ответила на высказывание бывшего украинского лидера Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Такими словами экс-президент Украины объяснил заявление действующего главы государства Владимира Зеленского, который заявил, что часть вины за развязывание войны лежит на Советском Союзе.

По мнению Скабеевой, Кравчук опирался на украинские "свежесочиненные архивы", согласно которым Сталин и Гитлер пытались договориться во Львове. Также она отметила, что такой альтернативный взгляд Украины на мировую историю будет записан во всех учебниках страны. Телеведущая считает эту ситуацию печальной, ведь в этом государстве мифология настолько "дикая", что в нее поверил даже бывший президент, пишет РИА Новости.