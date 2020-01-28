Коронавирус из Китая через посылки не передается

Анна Попова подчеркнула, что случаев заражения коронавирусом через предметы, отправленные из КНР, зарегистрировано не было.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день нельзя заразиться китайским коронавирусом через посылки. Она пояснила, что, согласно проведенным исследованиям, эта инфекция плохо адаптируется к окружающей среде и не выдерживает температуру более 40 градусов. По ее словам, такие данные требуют тщательного изучения. Также Попова отметила, что случаев заражения через предметы, отправленные из Китая, зарегистрировано не было, причем не только в Российской Федерации, но и во всем мире, пишет РИА Новости.