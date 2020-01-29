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Кравчук напомнил о "встрече" Гитлера и Сталина

29.01.2020 15:00
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Кравчук напомнил о "встрече" Гитлера и Сталина

Леонид Кравчук заявил, что СССР пытался договориться с нацистской Германией.

В эфире телепередачи "60 минут" первый украинский глава Леонид Кравчук заявил, что "встреча" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая прошла во Львове, привела к началу Второй мировой войны. По его словам, СССР не пытался остановить фюрера, а хотел договориться с фашистской Германией. Он добавил, что в дальнейшем это обернулось против Советского союза из-за чего пострадал украинский народ. Также Кравчук отметил, что документ о "встрече" Гитлера и Сталина не является секретом, однако он не стал уточнять, о каком архиве идет речь.

Такими словами он объяснил высказывание лидера Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Польшу сказал, что СССР, как и нацистская Германия, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, пишет РБК.

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