В Кремле отреагировали на высказывание Зеленского о Второй мировой

Дмитрий Песков заявил, что такая точка зрения оскорбляет миллионы жителей России и стран СНГ, чьи родственники сражались за освобождение Европы от фашизма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль абсолютно не согласен с высказыванием президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны.

В понедельник в ходе своего визита в Польшу украинский лидер обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

По словам Пескова, Зеленский придерживается ошибочной точки зрения польских властей, отметив, что такая позиция оскорбляет миллионы россиян и жителей стран СНГ, чьи родственники сражались за освобождение Европы, включая Польшу, от фашизма. Также он усомнился в том, что мнение президента Украины совпадает с представлениями украинцев, воевавших во Второй мировой войне. Песков подчеркнул, что в Кремле подобную точку зрения считают оскорбительной для "памяти наших дедов", пишет РИА Новости.