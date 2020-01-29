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США признали ошибку в сообщении об освобождении Освенцима американцами

29.01.2020 13:45
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США признали ошибку в сообщении об освобождении Освенцима американцами

Посольство США признало, что Освенцим был освобожден войсками СССР.

Американское посольство в Дании сначала заявило, что фашистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден войсками Соединенных Штатов Америки, однако позднее призналось в том, что ошиблось, так как эти данные не соответствуют исторической действительности. Кроме того дипмиссия в Twitter опубликовала новый пост, в котором говорится, что ложное сообщение было написано непреднамеренно. Также посольство США отметило, что нацистский концлагерь Освенцим освободила советская армия, пишет РИА Новости.

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Посольство США заявило, что Освенцим освободила американская армия
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