Посольство США заявило, что Освенцим освободила американская армия

После волны возмущения, дипломаты ошибку признали, но текст сообщения оставили прежним.

Посольство США в Дании заявило, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим), в котором с1941 по 1945 год погибли около 1,4 миллиона человек, освободили американские солдаты. Как передает РИА Новости, сообщение соответствующего содержания было опубликовано в Twitter посольства. После того, как на сообщение обрушилась волна возмущения пользователей, дипломаты ошибку признали, но текст сообщения оставили прежним.

Представители российского посольства в США, комментируя инцидент, назвали это попыткой бесстыдного переписывания истории.