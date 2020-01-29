Масштабы коронавируса 2019-nCoV превосходят атипичную пневмонию 2003 года

Согласно последней информации, коронавирусом заражено 5999 человек, еще около 10 тысяч проходят проверку на его наличие в организме.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, стремительно распространяющийся по Китаю и уже оказавшийся в других странах, по своим масштабам превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии, которая произошла в 2002-2003 году. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от властей Китая.

Согласно последней информации, коронавирусом заражено 5999 человек, еще около 10 тысяч проходят проверку на его наличие в организме. 132 человека погибло.

Как свидетельствуют информация ВОЗ, 17-18 лет назад из-за атипичной пневмонии скончалось больше 900 человек при 8,5 тыс. случаев заражения.