Коронавирус 2019-nCoV в Китае: число жертв превысило сто человек

Как сообщается, только за одни сутки официально зафиксирован 1771 новый случай заболевания и 26 смертей от вируса.

В Китае в результате вспышки пневмонии, которая была вызвана коронавирусом, скончалось 106 человек, а общее число заболевших достигло 4515 человек, информирует РИА Новости со ссылкой на китайский Госкомитет по вопросам здравоохранения.

Как сообщается, только за одни сутки официально зафиксирован 1771 новый случай заболевания и 26 смертей от вируса. Больше всего смертей – в провинцию Хубэй. Напомним, что именно этот населенный пункт – эпицентр вспышки вируса 2019-nCoV.

Также сообщается, что у 6973 человек заболевание только подозревается, и 44132 человека, которые имели тесный контакт с заболевшими, находится под наблюдением.