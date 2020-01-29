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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

29.01.2020 08:48
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Согласно прогнозам синоптиков, он продлится до пятницы.

В Гидрометцентре объявили о желтом уровне погодной опасности по Москве и области, который, согласно прогнозам, продлится до пятницы, передает РИА Новости со ссылкой на сайт службы. Как сообщается, это связано с гололедицей.

Что касается сегодняшней погоды, то днем ожидается облачность с небольшими осадками. Также вероятна гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +2. Ветер ожидается южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Кроме этого, как прогнозируют синоптики, погода до конца этого месяца существенно меняться не будет.

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