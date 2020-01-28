Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ЯНВ, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    62,8299
EUR (ЦБ)    69,2260

29 ЯНВ, 00:29 МСК
USD (ЦБ)    62,8299
EUR (ЦБ)    69,2260

Что у тебя в воде?

28.01.2020 23:31
Комментарии
Что у тебя в воде?

Исследователи выявляют новые токсичные побочные продукты дезинфекции питьевой воды.

По словам Карстена Прассе из Университета Джонса Хопкинса и его сотрудников из Университета Калифорнии, Беркли и Швейцарии, смешивание питьевой воды с хлором, наиболее распространенным в мире способом дезинфекции питьевой воды, приводит к появлению ранее неизвестных токсичных побочных продуктов.

«Нет сомнений в том, что хлор полезен; хлорирование спасло миллионы жизней во всем мире от болезней, таких как брюшной тиф и холера, с момента его появления в начале 20-го века», - говорит Прассе, доцент кафедры гигиены окружающей среды и инженерии в Университете Джона Хопкинса и ведущий автор статьи. «Но этот процесс уничтожения потенциально смертельных бактерий и вирусов имеет непредвиденные последствия. Обнаружение этих ранее неизвестных высокотоксичных побочных продуктов ставит вопрос о том, сколько хлорирования действительно необходимо».

Фенолы, которые представляют собой химические соединения, которые встречаются в природе в окружающей среде и широко распространены в продуктах личной гигиены и фармацевтических препаратах, обычно содержатся в питьевой воде. Когда эти фенолы смешиваются с хлором, процесс создает большое количество побочных продуктов.

Современные аналитические методы химии, однако, не в состоянии обнаружить и идентифицировать все эти побочные продукты, некоторые из которых могут быть вредными и могут вызвать долгосрочные последствия для здоровья, говорит Прассе.

В этом исследовании Прассе и его коллеги использовали метод, обычно используемый в области токсикологии, для идентификации соединений на основе их реакции с биомолекулами, такими как ДНК и белки. Они добавили N--ацетил-лизин, который почти идентичен аминокислоте лизин, которая составляет много белков в нашем организме, для обнаружения реактивных электрофилов. Предыдущие исследования показывают, что электрофилы являются вредными соединениями, которые связаны с различными заболеваниями.

Сначала исследователи хлорировали воду, используя те же методы, что и в коммерческих целях, для питьевой воды; это включало добавление избытка хлора, который обеспечивает достаточную дезинфекцию, но также устраняет безвредные запахи и вкусовые соединения, на которые часто жалуются потребители. После этого команда добавила вышеупомянутую аминокислоту, позволила воде инкубироваться в течение одного дня и использовала масс-спектрометрию, метод анализа химических веществ, чтобы обнаружить электрофилы, которые реагировали с аминокислотой.

Их эксперимент обнаружил соединения 2-бутен-1,4-диал (BDA) и хлор-2-бутен-1,4-диал (или BDA с присоединенным хлором). BDA является очень токсичным соединением и известным канцерогеном, который до этого исследования ученые не обнаруживали в хлорированной воде раньше, говорит Прассе.

Хотя Прассе подчеркивает, что это лабораторное исследование, и присутствие этих новых побочных продуктов в реальной питьевой воде не оценивалось, результаты также поднимают вопрос об использовании альтернативных методов дезинфекции питьевой воды, включая использование озона, УФ обработка или простая фильтрация, пишет EurekAlert.

«В других странах, особенно в Европе, хлорирование используется не так часто, и вода по-прежнему безопасна от болезней, передающихся через воду. На мой взгляд, нам необходимо оценить, когда хлорирование действительно необходимо для защиты здоровья человека и когда альтернативные подходы могут будь лучше», - говорит Прассе. «В нашем исследовании также четко подчеркивается необходимость разработки новых аналитических методов, которые позволяют нам оценивать образование токсичных побочных продуктов дезинфекции при использовании хлора или других дезинфицирующих средств. Одна из причин, по которой регулирующие органы и коммунальные предприятия не проводят мониторинг этих соединений, заключается в том, что они У меня нет инструментов, чтобы найти их».

Комментировать (без регистрации)
Коронавирус из Китая через посылки не передается
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Унижал честь и достоинство офицера». За что губернатор Чувашии Игнатьев заслужил отставку

«Унижал честь и достоинство офицера». За что губернатор Чувашии Игнатьев заслужил отставку
Политика

Прибавка к пенсии до 30 тысяч: миф или реальность?

Прибавка к пенсии до 30 тысяч: миф или реальность?
Экономика

Не мытьем так катаньем. Что сделают российские власти с налоговым бременем предпринимателей?

Не мытьем так катаньем. Что сделают российские власти с налоговым бременем предпринимателей?
Экономика 1

Мясо, молоко и шоколад резко подорожают в 2020 году. Почему?

Мясо, молоко и шоколад резко подорожают в 2020 году. Почему?
Экономика

Индексацию пенсий получат не все. Почему изменение Конституции ничего не гарантирует

Индексацию пенсий получат не все. Почему изменение Конституции ничего не гарантирует
Экономика 2

За 30 тысяч никто не хочет работать. Какие зарплаты желают получать россияне

За 30 тысяч никто не хочет работать. Какие зарплаты желают получать россияне
Экономика 12

Узнай, страна

В Псковской области модернизировали узловой центр питания для надежности энерготранзита в Беларусь

В Псковской области модернизировали узловой центр питания для надежности энерготранзита в Беларусь

В Башкирии запустили первую очередь современного молочного комплекса на 1600 голов КРС

В Башкирии запустили первую очередь современного молочного комплекса на 1600 голов КРС

В Приморском крае в объединение ВВО поступила первая партия новейших КШМ на базе внедорожника «Тигр»

В Приморском крае в объединение ВВО поступила первая партия новейших КШМ на базе внедорожника «Тигр»

В Кировской области открыли новый корпус птицефабрики с целью роста производства до 1 млн яиц в день

В Кировской области открыли новый корпус птицефабрики с целью роста производства до 1 млн яиц в день

Новости дня

28 ЯНВ, 23:59 В Японии создан беспилотный электрический трактор В Японии создан беспилотный электрический трактор
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
28 ЯНВ, 22:58 Коронавирус из Китая через посылки не передается Коронавирус из Китая через посылки не передается
28 ЯНВ, 22:15 В России могут подорожать молоко и мясо В России могут подорожать молоко и мясо
28 ЯНВ, 21:39 Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
28 ЯНВ, 21:16 Трамп огласил условия "сделки века" Трамп огласил условия "сделки века"
28 ЯНВ, 20:56 Названы продукты, ускоряющие процесс старения Названы продукты, ускоряющие процесс старения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
28 ЯНВ, 20:51 Ученые раскрыли тайну 2600-летней мумии Ученые раскрыли тайну 2600-летней мумии

Узнай, страна!

28 ЯНВ, 13:57 В Псковской области модернизировали узловой центр питания для надежности энерготранзита в Беларусь В Псковской области модернизировали узловой центр питания для надежности энерготранзита в Беларусь
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter