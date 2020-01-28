Что у тебя в воде?

Исследователи выявляют новые токсичные побочные продукты дезинфекции питьевой воды.

По словам Карстена Прассе из Университета Джонса Хопкинса и его сотрудников из Университета Калифорнии, Беркли и Швейцарии, смешивание питьевой воды с хлором, наиболее распространенным в мире способом дезинфекции питьевой воды, приводит к появлению ранее неизвестных токсичных побочных продуктов.

«Нет сомнений в том, что хлор полезен; хлорирование спасло миллионы жизней во всем мире от болезней, таких как брюшной тиф и холера, с момента его появления в начале 20-го века», - говорит Прассе, доцент кафедры гигиены окружающей среды и инженерии в Университете Джона Хопкинса и ведущий автор статьи. «Но этот процесс уничтожения потенциально смертельных бактерий и вирусов имеет непредвиденные последствия. Обнаружение этих ранее неизвестных высокотоксичных побочных продуктов ставит вопрос о том, сколько хлорирования действительно необходимо».

Фенолы, которые представляют собой химические соединения, которые встречаются в природе в окружающей среде и широко распространены в продуктах личной гигиены и фармацевтических препаратах, обычно содержатся в питьевой воде. Когда эти фенолы смешиваются с хлором, процесс создает большое количество побочных продуктов.

Современные аналитические методы химии, однако, не в состоянии обнаружить и идентифицировать все эти побочные продукты, некоторые из которых могут быть вредными и могут вызвать долгосрочные последствия для здоровья, говорит Прассе.

В этом исследовании Прассе и его коллеги использовали метод, обычно используемый в области токсикологии, для идентификации соединений на основе их реакции с биомолекулами, такими как ДНК и белки. Они добавили N--ацетил-лизин, который почти идентичен аминокислоте лизин, которая составляет много белков в нашем организме, для обнаружения реактивных электрофилов. Предыдущие исследования показывают, что электрофилы являются вредными соединениями, которые связаны с различными заболеваниями.

Сначала исследователи хлорировали воду, используя те же методы, что и в коммерческих целях, для питьевой воды; это включало добавление избытка хлора, который обеспечивает достаточную дезинфекцию, но также устраняет безвредные запахи и вкусовые соединения, на которые часто жалуются потребители. После этого команда добавила вышеупомянутую аминокислоту, позволила воде инкубироваться в течение одного дня и использовала масс-спектрометрию, метод анализа химических веществ, чтобы обнаружить электрофилы, которые реагировали с аминокислотой.

Их эксперимент обнаружил соединения 2-бутен-1,4-диал (BDA) и хлор-2-бутен-1,4-диал (или BDA с присоединенным хлором). BDA является очень токсичным соединением и известным канцерогеном, который до этого исследования ученые не обнаруживали в хлорированной воде раньше, говорит Прассе.

Хотя Прассе подчеркивает, что это лабораторное исследование, и присутствие этих новых побочных продуктов в реальной питьевой воде не оценивалось, результаты также поднимают вопрос об использовании альтернативных методов дезинфекции питьевой воды, включая использование озона, УФ обработка или простая фильтрация, пишет EurekAlert.