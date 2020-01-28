В Японии создан беспилотный электрический трактор

Японский производитель сельскохозяйственной техники Kubota представил прототип беспилотного трактора.

Как сообщили в компании Kubota, сельскохозяйственные угодья в Японии расширяются и в стране становится все меньше фермеров, занимающихся обработкой земли. Компания представила полностью автономный трактор без водителя, чтобы помочь фермерам, принимая во внимание данную проблему.

Трактор был разработан в рамках программы по автоматизации сельхозтехники Kubota Agrirobo.

Автономный трактор был представлен на выставке в Киото. Технические подробности транспортного средства полностью пока не известны. По данным somagnews.com, X tractor оснащен литий-ионными батарейными блоками и солнечными панелями.

Трактор оснащен встроенными датчиками, такими как GPS камера и системой наведения на основе искусственного интеллекта. Трактор может работать без водителя, как на обычных полях, так и в труднодоступных местах, таких как рисовые поля.

Система искусственного интеллекта позволяет трансортному средству отслеживать такие факторы, как погода и скорость роста урожая. Это позволяет трактору решать, когда приступить к выполнению таких задач, как посев, сбор урожая или обработка почвы.

Вместо обычных колес X tractor имеет гусеничные колеса, которые обеспечивают сильное сцепление на различных участках. Поскольку каждое из этих колес имеет свой собственный встроенный двигатель, который может вращаться независимо на разных скоростях, трактор может совершать повороты под очень узкими углами. Кроме того, высота основного корпуса трактора может быть отрегулирована.