В России могут подорожать молоко и мясо

Эксперты считают, что в этом году мясо и молочные товары могут подорожать на 12%.

В 2020 году в России мясная продукция и молочные товары могут подорожать на 12%. Об этом передает издание "Известия", ссылаясь на данные Аналитического центра при правительстве.

По словам экспертов, рост цен будет связан с увеличением стоимости электричества, газа, сырья и других услуг, используемых для производства данной продукции. Также с ноября прошлого года молочные товары подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе "Меркурий", а с июня текущего года планируется ввести цифровую маркировку молочной продукции из-за чего затраты производителей возрастут.