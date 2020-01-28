Названы продукты, ускоряющие процесс старения

Диетолог рассказала, что преждевременное старение могут провоцировать такие продукты, как жареный картофель, маргарин, сахар и соль.

Испанский врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала о том, как человек может избежать преждевременного старения. Она пояснила, что зачастую люди делают упор на выполнение физических упражнений, забывая при этом следить за своим питанием. Об этом диетолог заявила в интервью барселонскому изданию La Vanguardia.

По словам Идальго, если человек хочет замедлить процесс старения организма, ему следует отказаться от употребления алкоголя, жареного картофеля, маргарина, сахара и соли.

Также она посоветовала включить в свой рацион орехи, бобовые, свежие сезонные фрукты и овощи, цельнозерновые и ферментированные молочные (кефир, йогурт) продукты, пишет РИА Новости.